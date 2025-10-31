  • Спортс
Исаков о 2:0 с «Ладой»: «Все тренеры «Торпедо» сработали на отлично. Многое получилось из того, что планировали»

Алексей Исаков высказался о победе над «Ладой» (2:0).

– Многое получилось из того, что мы планировали. По большому счету два матча прошли по одинаковому сценарию – что здесь, что в Тольятти. Только в гостях мы не реализовывали многие моменты, а здесь забили. И уверенная игра вратаря – все это привело к нашей победе.

Можно ли сказать, что сегодня в День тренера мы увидели тренерскую победу «Торпедо»?

– Если сидишь в тренерской и проходишься по отдельным моментам, что мы готовили – большинство, меньшинство, оборона, вратари, игра в атаке, работа видеотренеров. То по большому счету все тренеры сработали на отлично.

Не кажется ли вам, что игроки «Торпедо» были слишком агрессивными?

– Агрессия ребят, домашние трибуны – к тому же Егору Соколову вчера приехала семья. Конечно, хочется себя показать, ярко сыграть. Может быть, удаления в самом деле шли от эмоций.

А давило на команду то, что «Торпедо» не засчитали две шайбы?

– Когда происходит отмена взятия ворот, то остается осадок. Но мы проявили лучшие качества, чтобы переломить эти моменты и перевесить чашу весов на свою сторону, – сказал главный тренер «Торпедо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
