Сушинский о 9-м месте СКА: «Для такого клуба ненормально находиться вне зоны плей‑офф. В первой четверке команда не будет»
Максим Сушинский разочарован текущим местом СКА в турнирной таблице.
Команда Игоря Ларионова с 20 очками занимает девятое место в Западной конференции.
– Есть ли какая‑то настороженность из‑за места СКА в таблице?
– Как у болельщика – есть. Для такого клуба ненормально находиться вне зоны плей‑офф, для СКА есть только первые места.
– По‑прежнему идет притирка тренера с игроками? Или в чем причина?
– Наверное, так и есть.
– СКА закончит регулярный чемпионат в первой четверке или во второй?
– Надеюсь, что будут в зоне плей‑офф, но не в первой четверке команда будет, – сказал бывший нападающий СКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
