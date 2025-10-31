Сушинский о 9-м месте СКА: «Для такого клуба ненормально находиться вне зоны плей‑офф. В первой четверке команда не будет»

Максим Сушинский разочарован текущим местом СКА в турнирной таблице.

Команда Игоря Ларионова с 20 очками занимает девятое место в Западной конференции.

– Есть ли какая‑то настороженность из‑за места СКА в таблице?

– Как у болельщика – есть. Для такого клуба ненормально находиться вне зоны плей‑офф, для СКА есть только первые места.

– По‑прежнему идет притирка тренера с игроками? Или в чем причина?

– Наверное, так и есть.

– СКА закончит регулярный чемпионат в первой четверке или во второй?

– Надеюсь, что будут в зоне плей‑офф, но не в первой четверке команда будет, – сказал бывший нападающий СКА .