Плющев о 0:11 за 2 матча у ЦСКА: «Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе. Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками или штрихами»
Армейцы уступили «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) в домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Не считал стечением обстоятельств ни матч с «Металлургом», ни тем более встречу с «Трактором». Это говорит о том, что не все там благополучно.
Есть причины, которые лежат гораздо глубже, чем думают болельщики и сторонние наблюдатели. Не хочу особо комментировать, пускай руководство само разбирается.
Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками, штрихами. Очевидно, есть недопонимание между одними и другими. Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе в целом.
При этом не могу сказать, что с таким составом ЦСКА не способен решать большие задачи. Там собрано много молодых, голодных до побед ребят, которые на предсезонных турнирах выглядели неплохо.
Но опять же – проблемы куда глубже, и рано или поздно они должны были вылиться в такие результаты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!
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