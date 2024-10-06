Плющев о 0:11 за 2 матча у ЦСКА: «Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе. Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками или штрихами»

Владимир Плющев высказался о двух поражениях ЦСКА подряд с общим счетом 0:11.

Армейцы уступили «Металлургу » (0:7) и «Трактору» (0:4) в домашних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не считал стечением обстоятельств ни матч с «Металлургом», ни тем более встречу с «Трактором ». Это говорит о том, что не все там благополучно.

Есть причины, которые лежат гораздо глубже, чем думают болельщики и сторонние наблюдатели. Не хочу особо комментировать, пускай руководство само разбирается.

Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками, штрихами. Очевидно, есть недопонимание между одними и другими. Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе в целом.

При этом не могу сказать, что с таким составом ЦСКА не способен решать большие задачи. Там собрано много молодых, голодных до побед ребят, которые на предсезонных турнирах выглядели неплохо.

Но опять же – проблемы куда глубже, и рано или поздно они должны были вылиться в такие результаты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!