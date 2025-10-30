Козырев о 0:3 с «Динамо»: «У «Северстали» нет никакой волшебной игры. Даже при 0:3 можно было выравнять матч, но не реализовали большинство»
– Нам противостоял сильный соперник. В первом периоде не удалось найти свою игру, дальше подвыравняли игру, но допустили много ошибок при организации атаки, что привело к отрицательному результату.
– Ждать травмированных, будут ли изменения в составе?
– Да, в следующей игре будут изменения. Травмированные ребята тоже возвращаются.
– Как оцените восемь побед подряд? Победная серия как‑то давила? Может быть, и к лучшему, что уступили сейчас?
– То, что мы выиграли восемь матчей, – это замечательно. Мы давали возможность играть молодым, они себя проявили. Никакой психологической нагрузки не ощутили, играли от матча к матчу.
– Как «Динамо» разгадало вашу волшебную систему игры?
– У нас нет никакой волшебной системы, волшебной игры. Мы допустили индивидуальные ошибки и не реализовали большинство. Могли зацепиться даже при том, что проигрывали 0:3, игру можно было бы выравнивать. Но, увы, не реализовали большинство. Никакого волшебства у нас нет, – сказал главный тренер «Северстали».