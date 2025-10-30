  • Спортс
1

Дыняк о серии из 11 побед «Ак Барса»: «Я говорил, что у нас все в порядке, мне никто не верил. Писали, что за слова надо отвечать. Сделали работу над ошибками, подкрутили гайки»

Никита Дыняк высказался о победной серии «Ак Барса».

В среду «Ак Барс» обыграл дома «Металлург» (4:0) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

11 побед подряд у вас – самая длинная победная серия. Какие эмоции?
 
- За те семь лет, что я здесь, много интересного было. Победная серия говорит о том, что мы движемся в правильном направлении, работаем друг за другом. Плюс у нас здоровая конкуренция. Это позволяет нам развиваться каждый день.

Что изменилось в команде в октябре?

– Я в интервью говорил, что у «Ак Барса» все в порядке, а мне никто не верил. Люди писали там, что за слова надо отвечать. Если серьезно, то рано судить, не хочу бросаться громкими словами. Мы сделали работу над ошибками, подкрутили гайки, где надо.

Как оценишь гол Радэля Замалтдинова?

– Красавчик, молодец. Парень работал, ждал своего шанса. Вышел и забил. Что может быть лучше, – сказал нападающий «Ак Барса». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
