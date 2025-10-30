  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У «СКА-ВМФ» 5 поражений в 6 матчах при Кетове. Петербуржцы идут на последнем месте в ВХЛ
У «СКА-ВМФ» 5 поражений в 6 матчах при Кетове. Петербуржцы идут на последнем месте в ВХЛ

«СКА-ВМФ» выиграл один из 6 матчей после смены тренера.

Сегодня фарм-клуб СКА дома уступил «Кристаллу» (1:2) в матче OLIMPBET ВХЛ. 

Это пятое поражение команды за 6 матчей при главном тренере Евгении Кетове. Специалист возглавил «СКА-ВМФ» 11 октября, сменив на этом посту Николая Воеводина. 

«СКА-ВМФ» идет на последнем, 32-м месте в турнирной таблице (20 матчей, 13 очков).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
