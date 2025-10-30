У «Северстали» прервалась серия из 8 побед подряд – поражение 0:3 с «Динамо»

«Динамо» прервало победную серию «Северстали» .

Московский клуб в гостях обыграл команду из Череповца со счетом 3:0 в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Северсталь» до этого выиграла 8 матчей подряд. Команда Андрея Козырева продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 21 игры.

1 ноября «Северсталь » примет «Шанхай Дрэгонс».