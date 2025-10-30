Пакетт и Подшивалов подрались в 3-м периоде матча «Северсталь» – «Динамо». Форвард москвичей получил 14 минут штрафа
Седрик Пакетт и Иван Подшивалов подрались в матче «Северсталь – «Динамо».
Потасовка случилась в середине 3-го периода матча FONBET Чемпионата КХЛ.
После борьбы за шайбу у ворот «Динамо» форвард бело-голубых Пакетт набросился на Подшивалова, завалив игрока «Северстали» на лед и нанося удары.
В результате Седрик получил 2 минуты штрафа за грубость, 2+10 минут – за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
