Пакетт и Подшивалов подрались в 3-м периоде матча «Северсталь» – «Динамо». Форвард москвичей получил 14 минут штрафа

Седрик Пакетт и Иван Подшивалов подрались в матче «Северсталь – «Динамо».

Потасовка случилась в середине 3-го периода матча FONBET Чемпионата КХЛ.

После борьбы за шайбу у ворот «Динамо » форвард бело-голубых Пакетт набросился на Подшивалова , завалив игрока «Северстали» на лед и нанося удары.

В результате Седрик получил 2 минуты штрафа за грубость, 2+10 минут – за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Динамо».