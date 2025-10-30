Габорик о Капризове в «Миннесоте»: «Он побьет все мои рекорды. Кирилл – настоящая суперзвезда, надеюсь, все сложится удачно для обеих сторон»
Мариан Габорик оценил потенциал Кирилла Капризова.
Бывший нападающий «Миннесоты» является рекордсменом клуба по количеству голов (219) и победных шайб (43). У Капризова 191 шайба за команду, победных – 27.
«Капризов побьет все [мои] рекорды. Он становится настоящей суперзвездой. В общем-то, он уже ею является, и, конечно, подписание большого контракта – именно то, что нужно болельщикам «Уайлд»: иметь такого игрока в составе.
Надеюсь, все сложится удачно для обеих сторон», – сказал Габорик.
Россиянин набрал 15 (6+9) очков в текущем чемпионате НХЛ за «Миннесоту», всего он провел 11 игр.
