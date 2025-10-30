«Салават» подпишет Коновалова до конца сезона. Самонов, вероятно, покинет клуб («СЭ»)

Илья Коновалов подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым».

Соглашение 27-летнего голкипера с уфимцами будет рассчитано до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Коновалов составит дуэт с Семеном Вязовым, а Александр Самонов с высокой вероятностью покинет клуб.



В прошедшем сезоне 27-летний Коновалов выступал за «Адмирал». В сезоне-2024/25 он провел 18 матчей регулярного чемпионата при 89,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,36. Летом его контракт был расторгнут.