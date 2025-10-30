У «Лады» 6 поражений в 7 матчах – сегодня 0:2 с «Торпедо». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
У «Лады» одна победа в 7 последних матчах.
Команда Павла Десяткова на выезде проиграла «Торпедо» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
У тольяттинцев 6 поражений в 7 последних играх. «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (21 матч, 12 очков).
1 ноября «Лада» сыграет в гостях с «Ак Барсом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
