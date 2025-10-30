  • Спортс
  Анисин о Ротенберге: «Его заслуга в том, что существует «Красная Машина-Юниор». Это показывает, как много он делает для хоккея, всегла идет в ногу со временем»
5

Анисин о Ротенберге: «Его заслуга в том, что существует «Красная Машина-Юниор». Это показывает, как много он делает для хоккея, всегла идет в ногу со временем»

Михаил Анисин отметил вклад Романа Ротенберга в развитие детского хоккея.

Бывший нападающий «Динамо» вошел в тренерский штаб клуба МХЛ «Красная Машина-Юниор» в конце сентября.

«Большая заслуга Романа Ротенберга и его команды – в том, что существует «Красная Машина-Юниор». Хоккейная школа была основана три года назад, и в ней занимаются более 400 детей. Причем все команды играют в первой группе чемпионата Москвы, что очень сложно, потому что в столице около 60 команд. Ребята из «Красной машины» играют на равных с ведущими школами России, среди которых ЦСКА, «Динамо». Недавно команда 2014 г.р. обыграла «Локомотив», а это одна из ведущих школ нашей страны.

В школе «Красная Машина-Юниор» отличные тренеры, есть совместные программы для детей и взрослых. Также нужно отметить великолепные условия для занятий, три арены в Москве и Московской области. Вспоминаю себя в детстве: мы о таком даже мечтать не могли. А скоро будет построена арена в Сколково, благодаря чему получится ввести совместную программу с инновационной школой. Это в очередной раз показывает, как много для нашего хоккея делает Ротенберг, который всегда идет в ногу со временем.

Хотел бы поблагодарить Романа Борисовича за возможность работать в такой организации. В команде МХЛ «Красная Машина-Юниор» мы все вместе работаем для достижения результата. Положение в турнирной таблице никого не радует, но надо понимать, что команду собрали с нуля за месяц до старта чемпионата, а две трети состава никогда не играли на таком уровне. Ребята набираются опыта, стараются, прогресс уже есть, а результат при правильном подходе обязательно придет», – сказал Анисин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
