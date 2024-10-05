Плющев об НХЛ: «Предсезонные матчи было не очень интересно смотреть, это больше похоже на шоу обычно. А сам сезон посмотрю, думаю. Буду следить»

Владимир Плющев рассказал, будет ли следить за новым сезоном НХЛ.

4 октября в Праге состоялся первый матч сезона, в котором «Нью-Джерси» победил «Баффало» со счетом 4:1.

«Предсезонные матчи НХЛ мне было смотреть не очень интересно, это больше похоже на шоу обычно.

А сам сезон, думаю, что посмотрю, особенно если отдельные матчи будут представлять для меня определенный интерес. Безусловно, буду следить», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.