Плющев об НХЛ: «Предсезонные матчи было не очень интересно смотреть, это больше похоже на шоу обычно. А сам сезон посмотрю, думаю. Буду следить»
Владимир Плющев рассказал, будет ли следить за новым сезоном НХЛ.
4 октября в Праге состоялся первый матч сезона, в котором «Нью-Джерси» победил «Баффало» со счетом 4:1.
«Предсезонные матчи НХЛ мне было смотреть не очень интересно, это больше похоже на шоу обычно.
А сам сезон, думаю, что посмотрю, особенно если отдельные матчи будут представлять для меня определенный интерес. Безусловно, буду следить», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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