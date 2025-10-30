У минского «Динамо» 4 победы подряд. «Амур» проиграл 5-ю игру кряду

«Динамо» Минск продлило победную серию.

Команда Дмитрия Квартального обыграла «Амур» дома со счетом 6:2 в FONBET чемпионате КХЛ.

Для белорусского клуба это четвертая победа подряд. «Динамо» Минск занимает 4-е место в таблице Западной конференции (20 игр, 27 очков).

У «Амура» пятое поражение кряду. Команда Александра Гальченюка идет 8-й в таблице Востока (20 матчей, 17 очков).

2 ноября «Амур» примет «Адмирал», 3 ноября «Динамо» Минск сыграет дома с ЦСКА.