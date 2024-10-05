Плющев об игре Шипачева: «Квартальнов ставит команды на рельсы – и они едут. Вадим – не рельсовый хоккеист. Тренеру нужна гибкость, чтобы использовать все его лучшие качества»
Владимир Плющев высказался об игре Вадима Шипачева в минском «Динамо».
– В 10 матчах этого сезона на счету Шипачева два очка.
– С минским «Динамо» работает Дмитрий Квартальнов. Обычно он ставит команды на рельсы – и они едут. Пусть не за золотом, но, скажем так, за средним результатом.
Шипачев – не рельсовый хоккеист. Ему уже не двадцать и не тридцать лет, он уже не поменяется. Квартальнову нужна гибкость, чтобы использовать все лучшие качества Шипачева и отодвинуть на дальний план все недостатки.
– Что посоветуете?
– В Минске есть бегунки, есть неплохая молодежь. Как раз Шипачев может этих хоккеистов уравновесить. Нужно работать, искать – обеим сторонам.
Вообще это тест на тонкую тренерскую работу. Посмотрим, пройдет ли его Квартальнов, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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