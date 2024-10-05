Плющев об игре Шипачева: «Квартальнов ставит команды на рельсы – и они едут. Вадим – не рельсовый хоккеист. Тренеру нужна гибкость, чтобы использовать все его лучшие качества»

Владимир Плющев высказался об игре Вадима Шипачева в минском «Динамо».

– В 10 матчах этого сезона на счету Шипачева два очка.

– С минским «Динамо » работает Дмитрий Квартальнов . Обычно он ставит команды на рельсы – и они едут. Пусть не за золотом, но, скажем так, за средним результатом.

Шипачев – не рельсовый хоккеист. Ему уже не двадцать и не тридцать лет, он уже не поменяется. Квартальнову нужна гибкость, чтобы использовать все лучшие качества Шипачева и отодвинуть на дальний план все недостатки.

– Что посоветуете?

– В Минске есть бегунки, есть неплохая молодежь. Как раз Шипачев может этих хоккеистов уравновесить. Нужно работать, искать – обеим сторонам.

Вообще это тест на тонкую тренерскую работу. Посмотрим, пройдет ли его Квартальнов, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.