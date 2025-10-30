Десятков накричал на игроков «Лады» в перерыве с «Торпедо» (0:2): «Сработало частично. Усиление нужно. Можно взять любого жителя, он за вашу зарплату так стараться будет, но не сможет»

Павел Десятков наорал на игроков «Лады» в перерыве матча с «Торпедо» (0:2).

– Можно ли сказать, что у игроков «Лады» есть функциональные проблемы?

– Да тут комплекс – не может быть такого, что одно есть, а другого нет. В этом матче нам не хватило большинства. Мы должны были забивать, и нужно забивать, чтобы возвращать обраточку сопернику. Они ведь нам в большинстве забили – значит, и мы должны тем же отплачивать. Мы нахватали очень много абсолютно ненужных и бестолковых удалений, за которые ребята будут наказаны. Потому что это нарушение дисциплины.

– «Лада» подписала Бурдасова и Сетдикова, но ждать ли еще усиление?

– Вы же прекрасно видите, что усиление нам нужно. Причем по всем линиям. Да, ребята стараются. Но в свое время покойный Геннадий Цыгуров нам говорил: «Стараться мало, нужно мочь». Мы можем на ваше место взять любого жителя или обывателя. Он за вашу зарплату так стараться будет, но он не сможет. А вы – профессионалы, и вы должны мочь. В этом и суть.

– Ваш голкипер Иван Бочаров провел отличный матч.

– Он выполняет свою работу, держит нас в игре, дает шансы. Пока, к сожалению, мы не можем отплатить ему тем же.

– Почему вы не сняли вратаря за две минуты до конца матча?

– Идея была вообще снять голкипера, когда было удаление «4 на 4». Но наше большинство не давало такой уверенности, что это правильный ход. И в последних матчах мы в ситуации «6 на 5» пропускали в пустые ворота. Поэтому решили отложить это на самую концовку. Но не сработало.

– Не хотели в перерыве наорать на своих игроков, завести их, чтобы они забили гол?

– Если честно, я этим приемом пользовался перед третьим периодом. Сработало, но частично, – сказал главный тренер «Лады».