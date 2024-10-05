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Плющев об успехах СКА: «Ротенберг не один в штабе, там целая команда специалистов. Это продукт не одного человека, а коллектива»

Владимир Плющев высказался об успехах СКА в последних матчах.

Клуб из Санкт-Петербурга одержал 6 побед в 7 последних матчах и идет на 3-м месте в таблице Запада.

«Я думаю, что в СКА проанализировали предыдущие неудачи, сделали выводы и применили на практике то, что наработали.

Что касается роли Романа Борисовича Ротенберга, то он же не один в тренерском штабе, там есть еще целая команда специалистов, которые проводят анализ и дают рекомендации. Это продукт не одного человека, а продукт коллектива.

Обсудив и примерив, сделали выводы и донесли до команды то, что хотели донести», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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