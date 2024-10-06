Миска не попал в заявку «Динамо» на матч с «Витязем». Основным вратарем будет Моторыгин, в запасе – Ярославлев
Хантер Миска пропустит матч «Динамо» против «Витязя».
Встреча регулярного чемпионата пройдет сегодня в Балашихе.
В состав бело-голубых не попал вратарь Хантер Миска. На счету 29-летнего американца в этом сезоне 9 матчей, 90,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.
Основным голкипером указан Максим Моторыгин, запасным – 30-летний Евгений Ярославлев.
Директор «Динамо» о Миске: «На него накинулись все журналисты и специалисты. Любая ошибка становится мемом. К нему относятся несправедливо по многим моментам»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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