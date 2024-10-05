«Динамо» подписало контракт с форвардом Черновым на год
Артем Чернов подписал контракт с московским «Динамо».
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
«Нападающий родился 11 мая 1997 года в Санкт-Петербурге. Артем начал заниматься хоккеем в школе «СКА-Петергоф». В МХЛ дебютировал в 2014 году в «СКА-1946», после чего перебрался в «Сахалинские Акулы». Еще через сезон выступал за «Тайфун».
После двух сезонов выступлений на Дальнем Востоке центральный нападающий отправился в «Динамо» Санкт-Петербург. На протяжении 7 лет игрок выступал в родном городе.
В нынешнем сезон Артем Чернов провел 10 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+13».
В составе бело-голубых нападающий будет выступать под 12 номером», – говорится в сообщении «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости