«Динамо» подписало контракт с форвардом Черновым на год

Артем Чернов подписал контракт с московским «Динамо».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

«Нападающий родился 11 мая 1997 года в Санкт-Петербурге. Артем начал заниматься хоккеем в школе «СКА-Петергоф». В МХЛ дебютировал в 2014 году в «СКА-1946», после чего перебрался в «Сахалинские Акулы». Еще через сезон выступал за «Тайфун».

После двух сезонов выступлений на Дальнем Востоке центральный нападающий отправился в «Динамо» Санкт-Петербург. На протяжении 7 лет игрок выступал в родном городе.

В нынешнем сезон Артем Чернов провел 10 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+13».

В составе бело-голубых нападающий будет выступать под 12 номером», – говорится в сообщении «Динамо ».