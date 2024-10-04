Александр Кожевников: «Динамо» проигрывает из-за вратарей, не очень хорошая линия. Команда соберется, Гусев приносит пользу, но надо наладить оборону»
Александр Кожевников считает, что «Динамо» проигрывает из-за вратарей.
Команда тренера Алексея Кудашова находится на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
– Гусев свои очки набирает, но в «Динамо» не очень хорошая вратарская линия. Команда проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются.
Но ничего, сейчас команда соберется. Для тренера такой старт был ожидаем. В «Динамо» ведь много классных мастеров. Может, Миска подтянется, и все будет нормально.
– «Динамо» слишком уж сильно надеется на Гусева?
– А на кого еще надеяться? Только на таких игроков. Он каждый матч забивает и отдает, приносит пользу.
Но «Динамо» надо наладить игру в обороне, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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