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  • Александр Кожевников: «Динамо» проигрывает из-за вратарей, не очень хорошая линия. Команда соберется, Гусев приносит пользу, но надо наладить оборону»
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Александр Кожевников: «Динамо» проигрывает из-за вратарей, не очень хорошая линия. Команда соберется, Гусев приносит пользу, но надо наладить оборону»

Александр Кожевников считает, что «Динамо» проигрывает из-за вратарей.

Команда тренера Алексея Кудашова находится на восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

– Гусев свои очки набирает, но в «Динамо» не очень хорошая вратарская линия. Команда проигрывает из-за вратарей, а полевые много удаляются.

Но ничего, сейчас команда соберется. Для тренера такой старт был ожидаем. В «Динамо» ведь много классных мастеров. Может, Миска подтянется, и все будет нормально.

– «Динамо» слишком уж сильно надеется на Гусева?

– А на кого еще надеяться? Только на таких игроков. Он каждый матч забивает и отдает, приносит пользу.

Но «Динамо» надо наладить игру в обороне, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
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