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Директор «Динамо» о Миске: «На него накинулись все журналисты и специалисты. Любая ошибка становится мемом. К нему относятся несправедливо по многим моментам»

Алексей Сопин оценил игру вратаря «Динамо» Хантера Миски.

В нынешнем сезоне американский вратарь «Динамо» провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, проиграл 6 из них, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,5% бросков.

– Необъективная критика – это по отношению, прежде всего, к вратарю Хантеру Миске?

– Что касается иностранцев или наших русских ребят, которые возвращаются после долгого пребывания в Северной Америке, их всегда стараются поддерживать или давать какое-то время на адаптацию, на привыкание. Но здесь на него накинулись сразу все журналисты и специалисты.

Сейчас его рассматривают под микроскопом, любая ошибка становится мемом, достоянием блогеров и так далее. К нему относятся несправедливо по многим моментам.

Да, есть ошибки, но в принципе он и много хороших вещей делает – спасает команду, оставляет в игре. Хотя, конечно, хоккеист – это публичное лицо, и люди вправе высказывать свое мнение.

– В прошлом сезоне вратарь «Трактора» Зак Фукале тоже достаточно трудно начал чемпионат, а потом стал одним из лучших игроков КХЛ. Иностранным голкиперам нужно больше времени на адаптацию?

– Да, я тоже часто видел сравнение с Фукале. В начале прошлого сезона он тоже совершал фатальные ошибки, коэффициент надежности был не очень и побед было не так много.

Помню, что руководство «Трактора» критиковали за Фукале, говорили, что он четвертый вратарь из фарм-клуба «Вашингтона», что он не играл в плей-офф и так далее. Но потом Зак доказал своей игрой, что он голкипер высокого уровня.

Конечно, нужна адаптация. Люди выдернуты из совершенно другой среды, я имею в виду бытовой план – язык, культура, кухня и все остальное совсем другое. Плюс, конечно же, хоккей отличается.

Тем более Хантер последние два сезона играл в Германии, там большая площадка, другие скорости и другие моменты, на которые надо перестроиться и поймать эту волну. Любому иностранцу нужно время на адаптацию.

Когда у нас руководители и тренеры говорят, что взяли «адаптированного легионера», то это значит, что человек уже знаком с лигой, с бытом и понимает, чего ждать. Тот же полет на Дальний Восток – 12 часов с дозаправкой добираться. Новички, Максим Комтуа и тот же Миска, были в шоке от расстояний. А играть еще нужно будет в десять утра по московскому времени, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoЗак Фукале
logoХантер Миска
logoМаксим Комтуа
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