Максим Сушинский рассказал о работе с Борисом Михайловым.

Сегодня бывшему главному тренеру сборной России и СКА исполняется 80 лет.

– Желаю Борису Петровичу здоровья, без него никуда. Приятно его видеть в здравии и в хорошем настроении по телевизору и лично. Он всегда с шутками‑прибаутками, с позитивным видением будущего.

– Будучи тренером, устраивал разносы?

– Он же был игроком и тренером, очень хорошо разбирается в хоккее, и если не устраивала игра хоккеиста, то разносил его. Если же ты играл хорошо, то часто можно было услышать похвалу. Он никогда не лез в карман за словцом, чтобы высказать об игровом моменте.

– Спорить доводилось с ним?

– Я был игроком, спорных моментов не возникало. Наоборот, слушал и впитывал в себя как губка, что помогало мне становиться лучше.

– Кто был у него любимчиком в СКА?

– Мне кажется, таких игроков не было. Он любит тех, кто отдается хоккею, и даже если что‑то не получается, но горят глаза и сердце, он всегда подбадривал, даже делал поблажки в случае технических ошибок, – сказал экс-хоккеист СКА Максим Сушинский .

Михайлов о Деанджело в СКА: «Пока к американцу никаких вопросов. Видно – старается, все в охоточку. Отличный защитник!»