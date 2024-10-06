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  • Сушинский о Михайлове: «Никогда не лез в карман за словцом, если не устраивала игра хоккеиста – разносил его. Приятно видеть в здравии и в хорошем настроении»
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Сушинский о Михайлове: «Никогда не лез в карман за словцом, если не устраивала игра хоккеиста – разносил его. Приятно видеть в здравии и в хорошем настроении»

Максим Сушинский рассказал о работе с Борисом Михайловым.

Сегодня бывшему главному тренеру сборной России и СКА исполняется 80 лет.

– Желаю Борису Петровичу здоровья, без него никуда. Приятно его видеть в здравии и в хорошем настроении по телевизору и лично. Он всегда с шутками‑прибаутками, с позитивным видением будущего.

– Будучи тренером, устраивал разносы?

– Он же был игроком и тренером, очень хорошо разбирается в хоккее, и если не устраивала игра хоккеиста, то разносил его. Если же ты играл хорошо, то часто можно было услышать похвалу. Он никогда не лез в карман за словцом, чтобы высказать об игровом моменте.

– Спорить доводилось с ним?

– Я был игроком, спорных моментов не возникало. Наоборот, слушал и впитывал в себя как губка, что помогало мне становиться лучше.

– Кто был у него любимчиком в СКА?

– Мне кажется, таких игроков не было. Он любит тех, кто отдается хоккею, и даже если что‑то не получается, но горят глаза и сердце, он всегда подбадривал, даже делал поблажки в случае технических ошибок, – сказал экс-хоккеист СКА Максим Сушинский.

Михайлов о Деанджело в СКА: «Пока к американцу никаких вопросов. Видно – старается, все в охоточку. Отличный защитник!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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