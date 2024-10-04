Михайлов о Деанджело в СКА: «Пока к американцу никаких вопросов. Видно – старается, все в охоточку. Отличный защитник!»
Борис Михайлов поделился мнением о новичке СКА Энтони Деанджело.
– Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?
– Приглашение в СКА Тони Деанджело. Серьезное усиление. Конечно, посмотрим, как проявит себя на длинной дистанции. Пока к американцу никаких вопросов.
В первом же матче с «Северсталью» выглядел здорово, три результативные передачи отдал. В следующем, с «Куньлунем», еще две. Видно – старается, все в охоточку... Отличный защитник! – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости