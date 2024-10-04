Борис Михайлов поделился мнением о новичке СКА Энтони Деанджело.

– Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

– Приглашение в СКА Тони Деанджело. Серьезное усиление. Конечно, посмотрим, как проявит себя на длинной дистанции. Пока к американцу никаких вопросов.

В первом же матче с «Северсталью» выглядел здорово, три результативные передачи отдал. В следующем, с «Куньлунем», еще две. Видно – старается, все в охоточку... Отличный защитник! – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .