Михайлов о Тарасове: «Как-то 3 игры не ходил на пятак – и 0 голов! Он говорит: «Хоккеиста Михайлова, лазающего по углам, я не знаю и знать не хочу! Усек?» Полез – и сразу забил»

Борис Михайлов вспомнил о памятном наставлении от Анатолия Тарасова.

– А вам какие слова Анатолия Владимировича Тарасова особенно врезались в память?

– Как-то после игры мне так по спине и почкам настучали, что мелькнула мысль: «Ну зачем буду лезть на пятак?» Три матча не обострял. И все три не мог забить!

Вызывает Тарасов. Хмуро: «Садись. Думай, почему тебя пригласил». Голову ломаю – где ж я завалился? Вчера если и выпил - чуть-чуть. С утра жену попросил принюхаться – нет выхлопа? Не было!

Тарасову ждать надоело, прервал мои размышления: «Что, надумал?» – «Нет». – «Значит, скажу я вам, молодой человек...» А если Тарасов говорил «молодой человек» – жди «подарка». Сделал паузу - и произнес: «Хоккеиста Михайлова, который работает на пятачке, я знаю. А хоккеиста Михайлова, который лазает по углам, не знаю и знать не хочу! Усек?»

«Вот пристал», – думаю. Но стараюсь на лице это не отобразить – иначе сомнет в крошку. Затем дошло: я же три игры не ходил на пятак. И что? Ноль голов! В следующей полез – сразу забил. Понял, что Тарасов наставляет правильно, – сказал бывший форвард ЦСКА и сборной СССР, которому 6 октября исполнится 80 лет.