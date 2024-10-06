ЦСКА и ФХР поздравили Бориса Михайлова с 80-летием: «Ваше имя известно каждому хоккейному болельщику во всем мире»

ЦСКА и ФХР поздравили Бориса Михайлова с 80-летием.

Сегодня, 6 октября, бывшему капитану ЦСКА и сборной СССР исполняется 80 лет.

«6 октября отмечает 80-летний юбилей легендарный советский хоккеист, член Правления Федерации хоккея России Борис Михайлов.

Как игрок он дважды побеждал на Олимпийских играх и выиграл восемь чемпионатов мира, а как тренер — привел сборную России к первой в ее истории победе в мировом первенстве в 1993 году.

Наши самые искренние поздравления, Борис Петрович!» – говорится в сообщении ФХР .

«Сегодня свой 8️⃣0️⃣ -летний юбилей празднует легендарный нападающий, капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, 10-кратный чемпион СССР, почётный президент и член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Борис Петрович Михайлов.

Уважаемый Борис Петрович. Ваше имя известно каждому хоккейному болельщику во всем мире. Вы один из тех, кто ковал великую славу армейского клуба и национальной сборной страны. На протяжении многих лет вы были и остаётесь примером и авторитетом для новых поколений хоккеистов.

Игроки, тренеры, руководство, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА, вся армейская семья от всей души поздравляют вас с этим знаменательным юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет и счастья. Пусть впереди на вашем пути будет ещё много ярких побед!» – говорится в сообщении ЦСКА.

Борис Михайлов по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени