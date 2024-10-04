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Михайлов о поражении ЦСКА 0:7: «Нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено»

Борис Михайлов высказался касательно игры ЦСКА против «Металлурга» (0:7) .

После матча Михайлов вместе с членом наблюдательного совета клуба Павлом Буре и президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем более полутора часов общался с командой.

«Я лично сказал, что так играть нельзя.

И нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoМеталлург Мг
logoЦСКА
logoБорис Михайлов
logoКХЛ
ТАСС
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