Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю
Александр Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 2 (1+1) очками в 3 играх.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном» (2:0) в выставочном матче.
39-летний российский форвард (18:19, 4:01 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Всего в 3 играх на предсезонке у Овечкина 2 (1+1) балла за результативность при полезности «минус 2».
Первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» проведут с «Нью-Джерси» 12 октября (начало по московскому времени – 13 октября в 02:00).
Овечкин в новом сезоне продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок – 853 шайбы против 894.
«Пузико и деревяшка вместе». Как Овечкин провел межсезонье-2024
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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