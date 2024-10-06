Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю

Александр Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 2 (1+1) очками в 3 играх.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре с «Бостоном » (2:0) в выставочном матче.

39-летний российский форвард (18:19, 4:01 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

Всего в 3 играх на предсезонке у Овечкина 2 (1+1) балла за результативность при полезности «минус 2».

Первый матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» проведут с «Нью-Джерси» 12 октября (начало по московскому времени – 13 октября в 02:00).

Овечкин в новом сезоне продолжит погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок – 853 шайбы против 894.

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