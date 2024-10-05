«Пузико и деревяшка вместе». Как Овечкин провел межсезонье-2024

Больше работал, чем тусил.

Новый сезон НХЛ официально стартовал – правда, болельщики все равно ждут следующей недели, чтобы уже все клубы (а не только «Нью-Джерси» и «Баффало») включились в борьбу за очки.

«Вашингтон» проведет первый матч через неделю – и перспективы в регулярке-2024/25 у команды довольно скромные: выход в плей-офф будет считаться успехом. В остальном же задача – дождаться прогресса молодежи, наиграть ядро состава, которое останется у Карбери (в идеальном варианте) после ухода Овечкина, и поспособствовать самому Александру в гонке за Уэйном.

Но мы уже привыкли, что успешный сезон нападающего зависит не только от предсезонной подготовки, но и от хорошего отдыха летом. Давайте вспомним, как он провел этим месяцы.

* * *

В 2024-м отдых у Овечкина начался чуть позже, чем год назад – «Вашингтон», вопреки всем ожиданиям, пробился в плей-офф и немного пободался с «Рейнджерс». Но серия все равно уложилась ровно в четыре матча (даже без овертаймов) – и уже 28 апреля Овечкин мог подавать заявление на отпуск, если б в НХЛ такое было.

Уже через две недели Александр вместе с семьей был в Москве – и для него это даже непривычно долго. Год назад он еще до начала мая прилетел в Россию.

Один из первых походов – в баню, потом еще был бар с просмотром матча футбольного «Динамо».

Одни из первых встреч – с приятелями-спортсменами. «Пузико и деревяшка вместе», – подписал фотографию с Ови Артем Дзюба.

А с Виталием Фридзоном Александр посетил полуфинальный матч Лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит», поучаствовав перед этим в автограф-сессии.

Далеко от льда, впрочем, он не отходил – именно в Москве состоялся, возможно (кто знает, как получится в будущем), исторический момент: младший сын Овечкина – Илья – впервые вышел на лед. Вместе со старшим братом Сергеем.

В мае же Илья отмечал 4 года – традиционно день рождения прошел с размахом и тортом вот такой ширины, вот такой вышины весом 30 кг и высотой 120 см.

А в августе был еще один семейный праздник – 8 лет с момента свадьбы Александра и Анастасии.

Разумеется, были и интервью Овечкина – в одном из них принимали участие мы с вами. Лучшие из вопросов, оставленные в комментариях под постом на Спортсе’‘ , прозвучали в прямом эфире шоу «Это хоккей, брат!» .

Но самый откровенный разговор у него состоялся с приятелем Амираном Сардаровым: поговорили в том числе про алкоголь, деньги и политику.

Впрочем, были и очень грустные мероприятия этим летом – Овечкин пришел на похороны ученого и полярного исследователя Артура Чилингарова, друга их семьи.

У Овечкина был запланирован отдых в Турции, но там не обошлось без спорта – пусть это и пляжный волейбол. Компанию Александру в игре составил не только Виталий Фридзон, но и футболист Антон Шунин, хоккеисты Александр Бурмистров и Андрей Локтионов.

Игрок «Северстали» Алексей Кручинин, проживавший в том же отеле, что и Овечкин, потом рассказал в интервью «ВсеПроСпорт» : «Мы шли в зал, и он шел в зал, занимался по своей программе с тренером. С нами делал круговую тренировку. В 5 вечера у нас каждый день был волейбол, он не пропускал. Такого не было, что он просто сидел и пил».

Овечкин не обошел стороной и главный спортивный тренд сезона – падел. В паре с Фридзоном сыграл против капитана «Магнитки» Егора Яковлева и теннисистки Анастасии Мыскиной.

Овечкин так проникся Турцией, что, похоже, болел за сборную этой страны на Евро-2024. Вот так. например, отреагировал на гол турков в четвертьфинале с Нидерландами.

Вернувшись в Москву после Турции, Овечкин начал подготовку к новому сезону, периодически пересекаясь во время тренировок с разными спортсменами. Например, с вратарем «Ахмата» Гиорги Шелией.

А еще с президентом Fight Nights Global Камилом Гаджиевым и бойцом Владимиром Минеевым.

Впрочем, были неслучайные встречи на тренировках – с Дмитрием Яшкиным они дружат еще со времен перехода омского чеха в «Вашингтон».

Но на лед Овечкин вышел непривычно рано – уже 20 июля, в рамках благотворительного матча Звезды КХЛ vs Звезды НХЛ. Александр открыл счет и в итоге был признан лучшим игроком вечера.

Разумеется, в тот день он был нарасхват:

А вот прощальный матч Мозякина капитан «Вашингтона» пропустил – и инсайды «Матч ТВ» тогда насторожили: травма колена. Но ничего серьезного – хоккеист просто решил поберечься. В гала-матче Ovi Cup – детского турнира его имени – он уже принимал участие, в одном звене со старшим сыном. А перед этим Александр наградил победителей соревнований.

Но было бы неправильно награждать «Спартак» и не заглянуть к родному «Динамо». За матчами футбольного Овечкин наблюдал с трибуны, а к хоккейному он залетел на презентацию молодежки. Благословил динамовского некствана Рябкина.

Уже 4 сентября Александр улетел в США для подготовки к сезону с «Вашингтоном». Хотя и там успевал не только работать, но и отдыхать – хотя бы на матчах НФЛ, где встречался с другими легендами – например, Мэджиком Джонсоном.

Довольно скромный отпуск получился – на этот раз без концертов (во всяком случае, без новостей об этом) и игры за футбольное «Динамо». Поэтому неудивительно, что одна из главных новостей межсезонья про Овечкина выглядела так:

Менеджеры «Кэпиталс» поработали на рынке так, что следующей весной снова планируют заскочить в розыгрыш Кубка Стэнли. Но для этого Овечкину точно нужно обойтись без травм (а то уже на предсезонке уходил с тренировок ), а Спенсеру Карбери, подумывающему перевести Александра на другой фланг – без экспериментов. И тогда все будет, как раньше.

Фото: соцсети Артема Дзюбы , Настасии Овечкиной , Виталия Фридзона , Егора Яковлева , Камила Гаджиева , Мэджика Джонсона , телеграм-каналы Единой лиги ВТБ , «Ахмата» , Матча года , Романа Ротенберга , Дмитрия Яшкина , «Динамо» , vk.com/ovicup , x.com/Capitals ; РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов