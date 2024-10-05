Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Нэшвилл» против «Каролины», «Лос-Анджелес» – «Флорида»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи НХЛ
«Вашингтон» – «Бостон» – 00:00
«Нэшвилл» – «Каролина» – 00:00
«Лос-Анджелес» – «Флорида» – 02:00
«Юта» – «Колорадо» – 02:00
«Оттава» – «Монреаль» – 02:00
«Торонто» – «Детройт» – 02:00
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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