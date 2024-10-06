Силантьев о 5:2 со «Спартаком»: «Разин сказал, что никакой феерии не надо. «Металлург» настраивался только на победу, было важно поздравить тренера»

Дмитрий Силантьев высказался о победе «Металлурга» над «Спартаком» (5:2).

Ранее магнитогорский клуб разгромил ЦСКА (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как удалось после разгрома ЦСКА найти силы на победу над «Спартаком»?

– Андрей Владимирович сказал, что никакой феерии не надо, готовимся по плану. Мы настраивались только на победу, конечно, нам нужны очки.

– Во втором периоде «Спартак» быстро сократил отставание, как удалось все-таки переломить игру?

– Старались играть без потерь, побольше агрессии возле ворот.

– Ноль штрафных минут у вас в этом сезоне.

– Стараюсь аккуратно играть, где-то дорабатываю ногами. Надеюсь, так дальше и будет.

– Насколько было важно сегодня выиграть, учитывая, что сегодняшний матч стал 500-м для Разина?

– Я считаю, что было важно подарить эту победу. Надеюсь, мы его поздравили этим.

– У «Металлурга» была череда неудач, после которых многие начали говорить, что чемпионство слишком вскружило голову. Слышали об этом?

– Слышали об этом, все читаем прессу. Стараемся отталкиваться от своей игры, через трудности надо проходить. Пусть говорят, а мы будем работать, – сказал нападающий «Металлурга » Дмитрий Силантьев .

Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд