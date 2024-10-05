Разин о 5:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» начало было не очень, но настрой хороший. Приход Бирюкова и Мозякина нам поможет, надеюсь»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Спартаком» (5:2).

– Тяжелая нервная игра. Хорошо, что выиграли, нам нужны такие победы. Дисциплинированно сыграли, ребята молодцы.

– Не было опасений в плане недонастроя после разгрома ЦСКА?

– Не в нашем состоянии. Игра с ЦСКА показала, что ребята не расслабляются, это было видно в третьем периоде. В этом матче начало было не очень, но настрой хороший.

– Что для вас значат 500 игр в КХЛ?

– Равнодушен, лучше выиграть больше кубков.

– Чего ждете от работы спортивного директора Бирюкова?

– Жду, что найдем общий язык, будем грести в одну сторону. Надеюсь, его приход, как и Мозякина , нам поможет.

– Многие игроки возвращаются в состав после травм, насколько у команды получилось вернуться к прошлогодней игре?

– Находим игру, которая приносила нам результат в прошлом году, команда сыгрывается, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин.