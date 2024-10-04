«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!

Даже странная отмена гола не помогла.

Самый громкий результат четверга: «Магнитка» на выезде разгромила ЦСКА, забросив аж 7 шайб! Причем 6 из них – только за второй период.

Символично, что это была первая встреча Ильи Воробьева с бывшим клубом после назначения в ЦСКА. Завершилась она настолько неожиданно, что тренер появился на пресс-конференции только спустя 1 час 45 минут после окончания матча и первый его комментарий был: «Мне слово? Обтекаю. Если честно, такого позора не припомню».

В промежутке между сиреной и общением с журналистами проходил разбор полетов в раздевалке армейцев – с участием президента Игоря Есмантовича и легенды клуба и члена наблюдательного совета Бориса Михайлова .

А разбирать было что.

Больше всего ЦСКА пропустил в меньшинстве – оно было у команды одним из лучших в лиге

Для ЦСКА этот матч – худший в сезоне на данный момент: впервые пропустил так много (прежний максимум – 4) и ничего не забил в ответ. С «Металлургом» валилось из рук все и у всех. Что признал и главный тренер: «Судя по счету, много чего не получилось. Все, что мы строили, не получилось».

Просто несколько фактов о беспомощности армейцев в этот вечер:

● «Металлург» забросил четыре шайбы в большинстве! Парадокс в том, что до игры статистика ЦСКА в меньшинстве была одна из лучших в лиге – 89,2%, 4-е место, а четыре последних матча он вообще не пропускал на собственных удалениях. С «Металлургом» все разладилось – больше половины штрафов (4 из 7) ЦСКА не удержал.

● Армейцы впервые получили сразу 17 штрафных минут. Один из ключевых моментов – двойное удаление, произошедшее на стыке двух периодов, еще при счете 0:1. Владислав Каменев получил штраф за толчок на борт Егора Яковлева, после чего Константин Окулов пренебрежительно поговорил с судьями и удалился за неспортивное поведение. На старте второго периода это вылилось в гол – за пять секунд до конца удаления Орехов реализовал 5 на 3.

● Сразу 9 штрафных минут заработал Владислав Каменев. Это самый примерный игрок ЦСКА – впервые за всю карьеру он получил столько. На старте третьего периода нападающий хоть как-то пытался взбодрить команду и устроил драку с Люком Джонсоном сразу со вбрасывания.

Бой выиграл Каменев: довольно быстро уложил на лед соперника и нанес ему несколько ударов. Правда, потом выяснилось, что легионер также задел Каменева – в штрафном боксе на руке армейца был заметен порез. Но по итогу драка никак не зарядила ЦСКА. В третьем периоде команда не создала опасных моментов и осталась без голов.

● Игра совершенно не задалась у вратарей ЦСКА. Иван Просветов провел в воротах чуть больше периода и выдал худшую статистику в сезоне: пропустил 3 шайбы с 13 бросков (81,2%). Просветова выручали штанга и защитники, но сам вратарь мало помог команде.

21-летний Дмитрий Гамзин тоже не спас. Его статистика даже хуже, чем у Просветова – только 73,3% отраженных бросков. Причем все основные спасения Гамзин сделал в третьем периоде, а во втором пропустил с первого же броска после замены.

● У ЦСКА было 2 большинства, но ни одно не реализовано. Всего за матч у команды 74 броска, из них 26 в створ, при времени в атаке 16:44 (для сравнения – у «Магнитки» 13:29). Единственный опасный момент организовал Дмитрий Саморуков. Во втором периоде он мощно бросил от синей линии – штанга. А могло быть два гола защитника в двух матчах.

Впрочем, «Металлург» тоже заслуживает своих пунктов – но исключительно хвалебных:

● Главный герой вечера – Никита Михайлис, набравший 2+3. Это первые голы форварда, получающего 80 млн рублей, в сезоне. После прошлого матча – с «Ладой» (2:1) – главный тренер «Металлурга» Андрей Разин остро реагировал на его результативность (0+2 за 10 матчей): «Человек после сборной, видно, что в яме находится. Больше, наверное, ему мешает функционал, который у него отобрала сборная». Кажется, функционал вернули.

● С определенным зарядом к ЦСКА приехал Дмитрий Силантьев. Второй бомбардир Кубка Гагарина-2024 тоже начал сезон слабо – 4+2 за 12 игр. А тут забил пятый гол «Металлурга» и засветил свою необычную капу, на которой латиницей было написано слово «сила». Возможно, новый талисман.

● Особенно ярко проявил себя защитник «Металлурга» Валерий Орехов. Он никогда не был в числе лидеров по очкам, но с ЦСКА оформил дубль в большинстве и поучаствовал результативными передачами в голах Михайлиса и Силантьева. 4 очка за матч – это лучший результат Орехова за восемь сезонов в КХЛ.

Арбитры отменили собственное решение, но так и не помешали Козлову забить

Проявил себя и 19-летний нападающий «Металлурга» Андрей Козлов, активно придумывавший моменты с начала матча. На 9-й минуте, еще при 0:0, он вообще забил в большинстве, отправив шайбу мощным броском из слота прямо в ворота.

Воробьева момент смутил – тренер взял просмотр на офсайд перед голом. Судьи долго просматривали гол, а потом случился момент, каких, кажется, еще не было в истории КХЛ.. Главный арбитр Виктор Гашилов вышел в центр площадки и заявил об отсутствии каких-либо нарушений, засчитав гол. Через секунду, не уезжая с места, судья отменил собственное решение, подтвердив офсайд: «Поправка. После видеопросмотра определено – вне игры, взятие ворот не было».

Положение «вне игры» действительно было. Перед входом в зону игрок «Металлурга» отдал передачу партнеру. Шайба покатилась по синей линии, когда хоккеисты на скорости уже въехали в зону.

Наверняка неприятно, когда отбирают голы, но Андрей Козлов продолжил искать шансы – и нашел еще один, уже во втором периоде. Вовремя добил шайбу, которая отлетела после броска Робина Пресса. И тут же очевидно не доработал игрок ЦСКА – Каменев проехал мимо шайбы, оставив ее для Козлова.

Здесь все было уже по правилам – этот гол Козлова засчитали без просмотра. А по итогу матча молодой нападающий заработал 2 (1+1) очка. Он также отличился последней шайбе Орехова.

Эта победа помогла «Металлургу» подняться на восьмое место Востока (10 очков), вытеснив с него «Авангард». До этого действующий чемпион не попадал даже в зону плей-офф. Для ЦСКА эта игра мало что поменяла в таблице – 4 место на Западе (15 очков). Но, похоже, очень многое изменила в отношении руководства клуба к игрокам и тренерскому штабу.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович