Галлан о «Шанхае»: «Русские хоккеисты проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята отлично справляются»

Жерар Галлан высказался о выступлении русских игроков «Шанхая».

– Как вам удается сплотить англоязычных игроков и русскоговорящих?

– К счастью для меня и Майка Келли, два наших других ассистента владеют русским и активно общаются с игроками. Кроме того, мне сказали, что все наши русские хоккеисты понимают английский и немного говорят на нем. Поэтому на тренировках мы используем английский язык, и с этим нет никаких проблем.

Все проходит отлично. Русские игроки проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята справляются отлично и показывают хорошую игру.

– Как в раздевалке сидят игроки? Делятся по языковому принципу?

– Защитники сидят в одном секторе, нападающие – в другом, вратари – в своем. Так все перемешаны. Я бы никогда не допустил, чтобы команда делилась по языку. Они должны играть вместе, сидеть вместе, обедать вместе. Мне нравится, когда все чувствуют себя одной группой, – сказал главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан .