Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»

Кевин Лабанк заявил, что Жерар Галлан может быть жестким и грубым.

Канадский тренер работает в «Шанхае » первый сезон.

– Какой Галлан внутри, в работе, в раздевалке? Как вам работается с ним?

– Знаете, он такой типичный североамериканский тренер. При этом большой профессионал. Послушайте, с учетом того, как долго он тренировал в НХЛ, каких результатов добился, можно сказать, что он гений своего дела. Его система дает результат, он доказал это на практике, поэтому наша задача стараться от нее не отходить.

– В общении с хоккеистами Галлан скорее грубый или вежливый? Бывает жестким и конфликтным?

– Тут все очень просто. Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем, если играем плохо. В то же время он добр и вежлив, когда играем хорошо. При этом грань дозволенного никогда не переходит, все в рамках разумного. Он корректен. Так что все нормально, как и бывает в хоккее.

– В этом сезоне у вас было не так много возможностей найти контракт в НХЛ. Вы поэтому задумались о продолжении карьеры в Европе?

– В принципе, варианты были, я получал от агента предложения, однако они меня не устраивали по ряду причин. Меня гораздо больше привлекли предложение «Шанхая» и те перспективы, что есть у меня в этой команде, под руководством Галлана, – сказал форвард «Шанхая» Кевин Лабанк .

