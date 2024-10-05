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Ротенберг о Козыреве: «Мы вместе начинали в СКА строить систему. Не терпеть на льду, а играть – это была наша общая философия»

Роман Ротенберг высказался о совместной работе с Андреем Козыревым в СКА.

Петербургский клуб проиграл «Северстали» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Почему матчи СКА и «Северстали» получаются такими результативными? Потому что схожий стиль?

– Это хоккей. Действительно, получаются яркие матчи – очень интересный хоккей. Обе команды играют с шайбой – вопрос, кто больше, кто меньше. Согласен с вами – есть похожие вещи.

Мы же с Андреем Козыревым в свое время начинали в СКА строить систему игры в хоккей. Чтобы не терпеть на льду, а именно играть – это была наша общая философия и стратегия нашего хоккейного клуба СКА.

Андрей работал у нас, и мы вместе начинали строить. Сейчас Козырев сам вводит какие-то изменения в свою систему – это его вопрос, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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