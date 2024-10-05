Третья тройка «Северстали» обыграла СКА. Ротенберг похвалил чужого вратаря и поменял своих

Это новая тенденция сезона.

«Северсталь» дома победила СКА (4:3). Череповчане взяли реванш за крупное поражение в Санкт-Петербурге – полторы недели назад они сгорели 5:8.

СКА приговорили два бывших игрока системы

Как и в том матче, победил тот, кто пропустил первым. На ранний гол (впервые в сезоне забил защитник Энтони Деанджело) «Северсталь» ответила сразу тремя. Для этого понадобилось всего 5 минут 44 секунды. Главным героем отрезка стал Александр Скоренов. 24-летний нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу.

В интервью Скоренов внес болельщиков в соавторы дубля: «На первые минуты установка, как и на всю игру: быть активными, контролировать шайбу – все-таки дома играем, это должно нас подстегивать. Зрители гонят – спасибо им большое».

Забавно, что Скоренов забил двум разным вратарям – уже после второй шайбы Роман Ротенберг заменил Артемия Плешкова на Никиту Серебрякова.

Вероятно, Плешков ошибся в одном из моментов – потерял ориентацию в пространстве и открыл для Скоренова почти всю сетку. С другой стороны, голкипер был закрыт и не видел бросок:

Еще раз Артемию помешал Деанджело – защитник въехал во вратаря за секунду до того, как Алексей Кручинин замахнулся на точный бросок:

Но и Серебряков сыграл неидеально – ему Скоренов забил из-за ворот.

Позднее Кручинин тоже оформил дубль – вместе со Скореновым он играл в третьей тройке нападения.

Интересно, что и Кручинин, и Скоренов раньше играли в Петербурге. У Кручинина было даже два захода в СКА. Сначала он прошел через все команды системы и дебютировал в КХЛ в сезоне-2011/12, но потом оказался в возрожденном ярославском «Локомотиве». Спустя несколько лет Алексей вернулся в СКА, отыграв там сезон-2018/19. Получилось не совсем удачно – 12 (5+7) очков в 35 матчах.

Скоренова в основе СКА не было, но он провел один сезон в фарм-клубе, перейдя туда из родного белорусского «Гомеля». Нападающий отлично себя зарекомендовал – 32 (15+17) очка в 41 матче в ВХЛ. После этого его обменяли в московское «Динамо» на Андрея Педана.

Но по-настоящему Александр раскрылся уже в «Северстали», где тоже оказался в результате обмена: за форварда череповецкий клуб отдал защитника Даниила Пыленкова (тоже выступавшего в СКА). В прошлом сезоне Скоренов выбил 19+18 за 61 игру и сейчас идет по сопоставимому графику.

Новое сравнение Ротенберга – со сборной Бразилии. О чем это?

Вратарям СКА о подобном прогрессе остается только мечтать. Серебряков провел лишь один полный матч в сезоне – против «Сочи» (7:4). Дважды его меняли, еще дважды он сам выходил из запаса. Ротенберг увел голкипера со льда уже по ходу первого матча сезона – после двух пропущенных шайб от «Металлурга» (4:5 ОТ). На следующий день тренер объявил, что Серебряков получил травму.

Некоторыми вратарями Ротенберг все же доволен. Тренер СКА похвалил голкипера «Северстали» Константина Шостака и на пресс-конференции, и в микст-зоне: «Игрок сборной Беларуси, мы много против него играли, когда он был в сборной. Сильный очень вратарь. Сегодня нас обыграл Шостак».

Ротенберг не впервые разносит комплименты чужим вратарям. В Магнитогорске впечатлился действиями Ильи Набокова: «Есть его большая заслуга и в чемпионстве, и в сегодняшнем матче. Здорово, что у нас есть такие вратари. Мое личное мнение – это один из лучших вратарей в мире на сегодняшний день. Дай бог, он и дальше будет так играть, дай бог ему здоровья. Думаю, он станет одним из лучших в мире».

При этом после «Северстали» Роман акцентировал внимание на ее неудачах: «Соперник вначале был свежее нас. Когда «Северсталь» играет на свежести, это очень опасная команда. У них было немного времени – они отдохнули после поражений». Череповчане не играли с 1 октября, а перед встречей со СКА уступили в четырех матчах из пяти.

Отдельно Ротенберг оценил атакующую игру «Северстали» – спросил у журналистов, когда СКА снова сыграет с Череповцом, и поставил общую для двух команд цель: «Надо установить рекорд – постараемся сыграть еще лучше. Нет предела совершенству. Знаете, как сборная Бразилии по футболу – у нее же нет предела совершенству, они могут и 10 голов забить. <...> Все понимают, что мы можем забить 10-15 голов друг другу. Главное, как наши ребята сыграют в обороне».

Рекорд результативности в КХЛ – 17 шайб за матч: в 2009-м «Барыс» разгромил «Витязь» (11:6). Самый свежий из сверхрезультативных матчей прошел между московскими «Динамо» и «Спартаком» в декабре прошлого года – они остановились на 8:7, но тогда понадобился овертайм.

Следующая попытка СКА и «Северстали» превзойти эти достижения назначена на 16 января – команды снова сойдутся в Череповце.

Фото: ХК СКА