Разин о 7:0 с ЦСКА: «Идеальная игра «Металлурга», не начали витать в облаках после 2-го периода, значит, все хорошо. Сказал ребятам – давайте без эйфории, это всего лишь победа, два очка»
Магнитогорский клуб разгромил армейцев со счетом 7:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игроки «Металлурга» забросили 1 шайбу в 1-м периоде и забили 6 голов во второй двадцатиминутке.
– Идеальная игра в нашем исполнении, не пропустили, много забили. Наконец сработало большинство. Рад, что не бросили играть в третьем периоде.
– После такой разгромной победы что вы сказали команде, чтобы она не витала в облаках?
– Если команда не начала витать в облаках после второго периода, значит, все хорошо. Я сказал ребятам, что давайте без эйфории, это всего лишь победа, всего лишь два очка.
– Никита Михайлис забросил две шайбы сегодня впервые в сезоне. Почему такой талантливый игрок так редко забивает?
– Он приехал после олимпийского цикла, сыграл три игры, где был на льду по 30 минут. То, что у него не получалось, он себя сгрызал. Ему надо было раскрепоститься. Сегодня он набрал пять очков.
– Эта победа придаст уверенности? Как на ребят влияли разговоры про кризис?
– Неприятно читать, когда пишут гадости. Было видно, что первые три игры мы проигрывали в движении. После был отрезок, когда было движение, соперника мы переигрывали, но не было результата. Сегодня результат пришел и, надеюсь, он продолжится, – сказал главный тренер «Металлурга».
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