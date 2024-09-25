Разин о 3:4 со «Спартаком»: «Обвинять во всех грехах Набокова… Уважаемый Ротенберг сказал бы, что это один из ведущих игроков КХЛ. Просто таким составом побеждать всех невозможно»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со «Спартаком».

Клуб из Магнитогорска проиграл со счетом 3:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Игра была неплохой с нашей стороны, ребята проявили характер. За девять минут во втором периоде сделали 20 бросков. Но такое бывает.

По содержанию не все получалось, но собрались, смогли перетерпеть. Не сказать, что у нас плохое большинство, но чего‑то не хватает.

– Не преследует Набокова синдром второго года?

– Две победы всего у него… Ну, смотрите, мы сыграли последние три игры, скажем так, улучшенным, но не оптимальным составом. Из этих трех мы выиграли две. До этого играли без четырех ведущих игроков.

Если вспомнить прошлый сезон, тот же «Спартак», который какой‑то отрезок играл без Морозова и Локтионова . Насколько помню, у них не было центра. Ну, убрать Зернова и Канцерова у нас сейчас, будет совсем другая команда.

У нас была другая команда в начале сезона. С их приходом мы начали играть лучше. Вовченко сейчас и на предсезонке – два разных игрока.

Обвинять во всех грехах Набокова… Если бы сидел уважаемый Роман Борисович [Ротенберг], он бы сказал, что это один из ведущих игроков в нашем хоккее. У него все нормально, просто таким составом побеждать всех и вся невозможно.

Знаю, что в меня сейчас опять стрелы полетят, но я привожу примеры, что было бы, если бы у всех команд убрали ведущих игроков. Сегодня по всем показателям играли лучше, но проиграли. Ситуация тяжелая, но раньше она была тяжелее. Чуть удачи и все будет нормально.

– «Спартак» закончил с вами прошлый сезон в плей‑офф. Нашли у них изменения в игре с того времени?

– «Спартак » в плей‑офф был серьезнее, вспоминаю вторую игру. Сегодня вот, но команда хорошая, быстрая. Хорошо проходят среднюю зону, играют в пас, отличные исполнители. Дай бог с ними еще сыграть.

– Не было ли ощущения, что снять Илью Набокова нужно после третьей шайбы?

– Там был уже конец второго периода. Никита Подскребалин холодный тоже был, так что дотянули, – сказал главный тренер «Металлурга».