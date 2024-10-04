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Директор «Металлурга» о том, что Мозякин повлиял на увольнение Гомоляко: «Слухи и домыслы. Он не имеет отношения к первой команде»

Алексей Жлоба высказался о Евгении Бирюкове на посту спортдиректора «Металлурга».

– Почему решили расстаться с Сергеем Гомоляко? И как оцените нового спортивного директора?

– По поводу Сергея я уже говорил, но повторюсь. Да, неудачно начали сезон. Поговорили с Гомоляко, приняли обоюдное решение расстаться.

Что касается Бирюкова, то он магнитогорец до мозга костей. «Металлург» всегда придерживался политики, что наши воспитанники и земляки рассматриваются на должность в первую очередь. Евгений обладает аналитическим складом ума, знает хоккейный мир. Решение далось легко.

– Была информация, что одним из тех, кто повлиял на решение об увольнении Гомоляко является Сергей Мозякин.

– Это все слухи и домыслы. Сергей Мозякин к первой команде не имеет отношения. Он занимается перспективным развитием, под его началом трудится детско‑юношеский коллектив. Какого‑то влияния на такие решения он не имеет.

– Вы назначаете человека без опыта, который будет учиться внутри клуба. Какая была выгода в том, чтобы нанять человека без опыта? Да и учиться не у кого.

– Правильно сказали, что команда‑чемпион и задает тренды. В том числе и в этом. Нет той работы, которой нельзя научить здравого человека. Евгений именно такой.

Абы кому мы не доверяем, тем более должность спортивного директора клуба. У нас есть опыт прошлого сезона, именно у меня. Компетенции в клубе остались, они не ушли с уходом Гомоляко. Контакты со всеми агентами есть, они никуда не ушли.

– Андрей Разин совмещал должности в «Северстали». Может, Евгений у него будет учиться?

– У нас и в прошлом году все вопросы по подписаниям принимались не одним человеком. Мнение тренера учитывалось. Тут у нас ничего не изменилось. Общие принципы мы продолжим транслировать, ломать ничего не будем, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Бирюков
logoСергей Мозякин
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
Алексей Жлоба
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