Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова в игре с «Северсталью». СКА уступает 1:2 в 1-м периоде
Роман Ротенберг заменил вратаря по ходу матча СКА.
Стартовый вратарь петербуржцев Артемий Плешков отправился на скамейку запасных по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2, 1-й период).
Он пропустил 2 гола к 10-й минуте и был заменен на Никиту Серебрякова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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