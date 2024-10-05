Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова в игре с «Северсталью». СКА уступает 1:2 в 1-м периоде

Роман Ротенберг заменил вратаря по ходу матча СКА.

Стартовый вратарь петербуржцев Артемий Плешков отправился на скамейку запасных по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали » (1:2, 1-й период).

Он пропустил 2 гола к 10-й минуте и был заменен на Никиту Серебрякова .