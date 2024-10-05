Крикунов о том, что делать Воробьеву после 0:7: «Ничего особо не надо. Поражение 2:3 гораздо тяжелее, а тут все и так понятно. Игра не пошла. Надо просто ошибки разобрать»

Владимир Крикунов высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» (0:7).

– А почему поражение неожиданное? Все-таки не рядовая команда приехала в гости к ЦСКА , а действующий чемпион.

Я смотрел матч с «Динамо» перед этим, там армейцы отдали очень много сил, вынуждены были отыгрываться с 0:2. Думаю, это было решающим фактором при поражении от «Металлурга ».

При этом атаки были в обе стороны, но у гостей все полетело, куда нужно.

– Что надо делать Воробьеву после такого поражения?

– Да и не надо ничего особо. Поражение условно 2:3 гораздо тяжелее, а тут все и так понятно. Игра не пошла, получили семь шайб. Надо просто ошибки разобрать.

Плюс повторюсь – команда потратила слишком много сил на предыдущий матч, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.