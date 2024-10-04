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Буре о поражении ЦСКА 0:7: «Я впервые за 8 лет пошел в раздевалку – состоялся очень серьезный разговор. Сказал, что такой результат показывать нельзя»

Павел Буре заявил о серьезном разговоре с игроками ЦСКА после поражения 0:7.

Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Металлургу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы вчера были на матче ЦСКА – «Металлург». Какое у вас мнение по поводу произошедшего?

– Конечно же, результат неприемлемый. И был не обычный матч. Все-таки играли с действующим обладателем Кубка Гагарина.

Конечно, это была принципиальная игра и для нашего главного тренера Ильи Воробьева, который раньше сам возглавлял «Металлург».

Могу сказать, что как член наблюдательного совета ЦСКА я вчера впервые за восемь лет пошел в раздевалку армейцев с руководителями команды.

Сначала у нас состоялся очень серьезный разговор с игроками. Я им сказал то же самое: «У меня нет секрета, я впервые пришел к вам в раздевалку. Потому что никогда этим не занимался, считаю, что это должны делать те, кто непосредственно руководит командой».

Еще я сказал, что такой результат показывать нельзя. Надеюсь и думаю, что они меня поняли, сделают выводы. Потом был очень долгий и серьезный разговор отдельно с тренерами.

Понятно, что все бывает в хоккее, и никто этого не хотел – ни ребята, ни тренеры. Но в любом случае надо разговаривать и выяснять, почему такое случилось.

По горячим следам очень сложно что-то говорить. Это будут эмоции. Но после такой обстоятельной беседы, надеюсь, каждый сделает выводы.

Я вчера ребятам сказал, что они должны разобраться каждый в себе и внутри команды, почему это получилось. Они меня услышали. Как я заметил: «Вы здесь все – профессионалы, сами должны все это знать, делать выводы».

Что случилось, то случилось. Ничего уже не поделаешь. Очень неприятный результат и обидное поражение. Но жизнь продолжается. Значит, надо извлекать урок из таких моментов.

Как всегда, когда я еще был игроком: да, такое произошло, попереживаем, разберем ошибки, проведя глубокий анализ, и сделаем так, чтобы это никогда больше не повторялось, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

«Обтекаю. Такого позора не припомню». «Металлург» в Москве просто вынес ЦСКА – 7:0!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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