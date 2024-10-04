Буре о поражении 0:7: «ЦСКА – команда с великими традициями. Очень неприятно. Такой результат – ни в какие ворота. Эмоции выплеснули, возвращаемся к процессу»
Команда тренера Ильи Воробьева уступила 0:7 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Это был один из самых жестких разносов в раздевалке на вашей памяти? Мы знаем, как матерился и пинал мусорные бачки Майк Кинэн, когда был в гневе. Похоже, раздевалка ЦСКА вчера была также наэлектризована.
– Естественно, для всех это был шок. Когда ты проигрываешь 0:7, то не может быть иначе.
При этом я считаю, что ЦСКА – очень сильная команда, у нас самые большие цели. А когда случается такой разгром, естественно, эмоции захлестывают.
ЦСКА – команда с великими традициями. Очень неприятно, когда такое происходит. Такой результат – ни в какие ворота.
Да, вчера было много эмоций. Но сегодня надо готовиться к следующей игре, начиная с сегодняшней тренировки.
– Илья Воробьев ответил на пресс-конференции: «Конечно, речь о моем увольнении не шла. Не могли что-то умнее спросить?» А о чем шел разговор с тренерами?
– У нас задачи самые большие, как и всегда. Посмотрим, как сейчас все будет.
Скажу вам и как игрок, и как руководитель – я ведь с 2006 года, почти двадцать лет, состою в разных руководствах – я знаю эту тему с двух сторон. Разумеется, сразу после игры тебя захлестывают эмоции.
Их выплеснули, и надо теперь возвращаться к рабочему процессу.
А если конкретно, то тут только одно слово – профессионализм. Надеюсь, что все его проявят в такой ситуации, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
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