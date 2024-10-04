Мартемьянов об игре Хохлачева: «Ждали большего. Он допускал много ошибок в игре с «Ак Барсом». В домашних матчах играл хорошо, контролировал шайбу, сегодня не сложилось»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1).

– Тяжелый матч, отмечу мощную игру «Ак Барса» в атаке, соперник хорошо прессинговал. Но и отмечу игру нашей команды, ребята хорошо выполняли игровое задание.

Отличная самоотдача, Игорь Бобков постоянно держал нас в игре. Надеюсь, что теперь мы оттолкнемся от нижней части турнирной таблицы и будем двигаться вверх.

– Что поменялось в игре вашей команды после поражения от «Ак Барса»?

– Рисунок игры не поменялся, обе игры оказались похожими. Мы не так много играли в атаке, даже в те моменты, когда можно было атаковать. Надо это дело убирать, так как ошибок соперник не прощает.

– У Александра Хохлачева пока гол и передача, ждали большего?

– Да, ждали большего, сегодня он допускал много ошибок. В домашних матчах играл хорошо, контролировал шайбу, сегодня что-то не сложилось.

– Впервые в сезоне «Амур» дважды подряд сыграл на выезде с одним соперником, были какие-то особенности в подготовке?

– Нет, подготовка была такой же, что и к первой игре. Единственное – вчера мы не выходили на лед, дали команде передышку, так как отдали много сил в первом матче. Возможно, что это сказалось сегодня в концовке.

Подготовка идет правильная, а игры бывают не совсем правильные. Если будет полная самоотдача, то и результаты пойдут положительные.

– Несколько матчей пропускал Арно Дюрандо, сейчас вы поставили его в тройку с Яном Дрозгом и Игнатом Коротких. Как оцените его игру?

– Игрок впервые приехал в КХЛ, дали ему возможность посмотреть игру со стороны. Считаю, что их тройка сейчас выглядела неплохо. Но есть над чем работать, думаю, они разберут эти матчи с тренером нападающих, после чего их звено станет более надежным и результативным, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.