Гатиятулин о драке Лямкина с Грецким: «Эмоции перехлестывают, но мы не должны этому поддаваться. Нас потом еще пытались провоцировать, мы должны правильно реагировать»
Анвар Гатиятулин высказался о драке Никиты Лямкина с Вячеславом Грецким.
Инцидент произошел в мачте регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).
– Никита Лямкин вызвал оппонента на бой и проиграл. Это уже не первый раз. С чем это связано, нужна ли была потасовка?
– Игровой момент, где-то эмоции перехлестывают, но мы не должны поддаваться этому.
Потом нас еще пытались провоцировать. Говорили на эту тему, что мы должны правильно реагировать на это, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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