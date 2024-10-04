Гатиятулин о драке Лямкина с Грецким: «Эмоции перехлестывают, но мы не должны этому поддаваться. Нас потом еще пытались провоцировать, мы должны правильно реагировать»

Анвар Гатиятулин высказался о драке Никиты Лямкина с Вячеславом Грецким.

Инцидент произошел в мачте регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром » (1:2).

– Никита Лямкин вызвал оппонента на бой и проиграл. Это уже не первый раз. С чем это связано, нужна ли была потасовка?

– Игровой момент, где-то эмоции перехлестывают, но мы не должны поддаваться этому.

Потом нас еще пытались провоцировать. Говорили на эту тему, что мы должны правильно реагировать на это, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .

Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»