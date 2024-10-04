Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким.

Инцидент произошел в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром » (1:2).

– Два домашних матча с «Амуром» получились разными?

– Можно сказать, что оба матча получились тяжелыми, но прошлый мы смогли вытащить по буллитам. Отыгрались с 0:1, забросили свои две шайбы, не удержали счет, но выиграли в серии послематчевых бросков.

Здесь тоже был плотный матч, но в концовке нам немного не хватило дожать их.

– Подрались с игроком «Амура», чтобы взбодрить команду?

– Нет, просто была словесная перепалка, вот и понеслось.

– Когда вызываете соперников на дуэль, между вами реально что-то принципиальное происходит?

– Хоккей – зрелищная игра, люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. Почему бы и нет?

– Можно сказать, что «Ак Барс» показывает тот рисунок игры, который близок к желаемому?

– Нет, это шлифуется каждую игру и тренировку. Ты не можешь на одном уровне играть весь сезон, где-то бывают просадки. Мы всегда работаем над этим, чтобы ошибок было как можно меньше, – сказал защитник «Ак Барса » Никита Лямкин .