Никита Лямкин: «Хоккей – зрелищная игра. Люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. С Грецким была словесная перепалка, вот и понеслось»
Инцидент произошел в матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).
– Два домашних матча с «Амуром» получились разными?
– Можно сказать, что оба матча получились тяжелыми, но прошлый мы смогли вытащить по буллитам. Отыгрались с 0:1, забросили свои две шайбы, не удержали счет, но выиграли в серии послематчевых бросков.
Здесь тоже был плотный матч, но в концовке нам немного не хватило дожать их.
– Подрались с игроком «Амура», чтобы взбодрить команду?
– Нет, просто была словесная перепалка, вот и понеслось.
– Когда вызываете соперников на дуэль, между вами реально что-то принципиальное происходит?
– Хоккей – зрелищная игра, люди приходят посмотреть и на голы, и на драки. Почему бы и нет?
– Можно сказать, что «Ак Барс» показывает тот рисунок игры, который близок к желаемому?
– Нет, это шлифуется каждую игру и тренировку. Ты не можешь на одном уровне играть весь сезон, где-то бывают просадки. Мы всегда работаем над этим, чтобы ошибок было как можно меньше, – сказал защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.
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