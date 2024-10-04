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Мартемьянов о матче с «Ак Барсом»: «В хоккей играют мужики. Никто не хотел проигрывать, много стычек. Просил парней держать эмоции при себе, не отвечать на провокации»

Андрей Мартемьянов высказался после победы над «Ак Барсом» (2:1).

– Матч был эмоциональным.

– Никто не хотел проигрывать, в хоккей играют мужики. Много стычек, провели бой – для публики было интересно.

Просил парней держать эмоции при себе, не отвечать на провокации, чтобы играли полностью все четыре пятерки, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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