Мартемьянов о матче с «Ак Барсом»: «В хоккей играют мужики. Никто не хотел проигрывать, много стычек. Просил парней держать эмоции при себе, не отвечать на провокации»
Андрей Мартемьянов высказался после победы над «Ак Барсом» (2:1).
– Матч был эмоциональным.
– Никто не хотел проигрывать, в хоккей играют мужики. Много стычек, провели бой – для публики было интересно.
Просил парней держать эмоции при себе, не отвечать на провокации, чтобы играли полностью все четыре пятерки, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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