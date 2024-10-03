Алексей Марченко: «Яшкин доказывает делом свое лидерство. Хорошо играет не только в атаке, но и блокирует, хитует. Отлично иметь такого хоккеиста в команде»
«Амур» здорово начал, здорово двигался и создавал моменты. Они вели в счете, начали активно, хорошо садились. Они могут и так, и так играть. В итоге получилось сломать это.
Было ли у меня такое, что пропускали за 2 секунды? Да, бывало. Много где играл. Но не помню, когда последний раз был. В овертайме ребята хорошо вышли и сыграли, были моменты, Гатиятулин сказал несколько слов по тактике.
Яшкин доказывает делом свое лидерство. Хорошо играет не только в атаке, но и блокирует, хитует. Он лидер. Отлично иметь такого игрока в команде.
Меньше ли соблазн в этом сезоне менять вратаря в овертайме? Я же не тренер. Но я бы сделал как в НХЛ – поменять сторону, как во втором периоде идет смена поля», – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.
Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий