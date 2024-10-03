Алексей Марченко: «Яшкин доказывает делом свое лидерство. Хорошо играет не только в атаке, но и блокирует, хитует. Отлично иметь такого хоккеиста в команде»

Алексей Марченко прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:2 Б).

«Амур» здорово начал, здорово двигался и создавал моменты. Они вели в счете, начали активно, хорошо садились. Они могут и так, и так играть. В итоге получилось сломать это.

Было ли у меня такое, что пропускали за 2 секунды? Да, бывало. Много где играл. Но не помню, когда последний раз был. В овертайме ребята хорошо вышли и сыграли, были моменты, Гатиятулин сказал несколько слов по тактике.

Яшкин доказывает делом свое лидерство. Хорошо играет не только в атаке, но и блокирует, хитует. Он лидер. Отлично иметь такого игрока в команде.

Меньше ли соблазн в этом сезоне менять вратаря в овертайме? Я же не тренер. Но я бы сделал как в НХЛ – поменять сторону, как во втором периоде идет смена поля», – сказал защитник «Ак Барса » Алексей Марченко .

Гальченюк за 2,5 секунды до конца 3-го периода забил «Ак Барсу» и перевел игру в овертайм. «Амур» уступил в серии буллитов