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Грецкий подрался с Лямкиным в матче «Амура» с «Ак Барсом»: «Договорились и понеслась»

Хоккеисты «Амура» и «Ак Барса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 19-й минуте игры между защитником казанцев Никитой Лямкиным и форвардом «Амура» Вячеславом Грецким завязалась потасовка.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

«Договорились и понеслась: Никита Лямкин vs Вячеслав Грецкий», – говорится в телеграм-канале Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoАмур
драки
logoКХЛ
logoНикита Лямкин
logoВячеслав Грецкий
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