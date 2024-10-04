Грецкий подрался с Лямкиным в матче «Амура» с «Ак Барсом»: «Договорились и понеслась»

Хоккеисты «Амура» и «Ак Барса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 19-й минуте игры между защитником казанцев Никитой Лямкиным и форвардом «Амура » Вячеславом Грецким завязалась потасовка.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

«Договорились и понеслась: Никита Лямкин vs Вячеслав Грецкий », – говорится в телеграм-канале Фонбет Чемпионата КХЛ .