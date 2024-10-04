Грецкий подрался с Лямкиным в матче «Амура» с «Ак Барсом»: «Договорились и понеслась»
Хоккеисты «Амура» и «Ак Барса» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 19-й минуте игры между защитником казанцев Никитой Лямкиным и форвардом «Амура» Вячеславом Грецким завязалась потасовка.
В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.
«Договорились и понеслась: Никита Лямкин vs Вячеслав Грецкий», – говорится в телеграм-канале Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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