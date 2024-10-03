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Мищенко об игре с «Ак Барсом»: «Чуть-чуть не хватило. Для «Амура» каждое очко важно. Будем играть следующий матч на победу»

Иван Мищенко подвел итоги матча «Амура» против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Все помнят прошлый матч и хотят реабилитироваться. Чуть-чуть не хватило. Третий период можно было лучше сыграть. Но для нас сейчас каждое очко важно. Будем играть следующую игру на победу.

Такие матчи окрыляют, так скажем. Договорились сыграть попроще. Все в зону, побольше бросков – это принесло результат. Я понимал, что время кончается и видел Алекса [Гальченюка] под воротами. Больше вариантов не было. Набросили и добили.

Мартемьянов поздравил с заслуженным очком. Показали своей игрой, что можем играть и может быть еще лучше», – сказал защитник «Амура» Иван Мищенко.

В следующем матче клуб снова сыграет против «Ак Барса».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАк Барс
logoАмур
logoКХЛ
logoАлекс Гальченюк
logoАндрей Мартемьянов
logoИван Мищенко
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